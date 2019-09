Unkorrigierte Sehschwäche - ein globales Problem

Gesamtinvestitionen von 14 Mrd. USD erforderlich

Essilor International, eine Tochtergesellschaft von EssilorLuxottica, hat einen Bericht veröffentlicht, in dem das globale Ausmaß unkorrigierter Sehschwächen beschrieben wird. Die Auswirkungen zeigen sich besonders deutlich in Entwicklungsländern. Der Bericht zeigt außerdem Lösungsansätze, die innerhalb einer Generation Wirkung zeigen sollen. Dem Bericht zufolge sind in den nächsten 30 Jahren Gesamtinvestitionen in Höhe von 14 Mrd. USD erforderlich, um unkorrigierte Sehstörungen bis 2050 zu beseitigen.

Unkorrigierte Sehschwäche ist die weltweit am weitesten verbreitete Behinderung. Sie betrifft 2,7 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt, die meisten davon in Entwicklungsländern, und kostet die Weltwirtschaft jedes Jahr 272 Milliarden Dollar an Produktivitätseinbußen. Es wird geschätzt, dass unkorrigierte Sehstörungen bis zum Jahr 2050 enorme Ausmaße erreichen werden, wobei über 50 Prozent der Weltbevölkerung voraussichtlich an Kurzsichtigkeit leiden werden. Viele davon werden von Langzeitfolgen wie schweren Augenerkrankungen betroffen sein.

Um mehr wissenschaftliche Erkenntnisse über das Ausmaß der Krise zu gewinnen, die Suche nach Lösungen zu beschleunigen und öffentliche als auch private Interessengruppen zu mobilisieren, initiierte Essilor den Bericht “Eliminating poor vision in a Generation: What will it take to eliminate uncorrected refractive errors by 2050?” mithilfe der analytischen Unterstützung von McKinsey.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass unkorrigierte Sehschwächen bis 2050 durch Investitionen in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar in den nächsten 30 Jahren beseitigt werden können. Ziel ist es, nachhaltige Anlaufpunkte zur Korrektur und Behandlung von Sehschwächen zu schaffen, Innovationen für erschwingliche Lösungen zu entwickeln, kostenlose und bezuschusste Dienstleistungen zu fördern und Aufmerksamkeit für das Thema zu erzielen.

Die wichtigsten Ergebnisse wurden in einer Podiumsdiskussion am Rande der 74. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen vorgestellt und diskutiert.