Essilor / Luxottica: Machtkampf um Führung

Scheitert die Fusion?

Anfang 2017 verkündeten Essilor und Luxottica ihren Zusammenschluss zur Bildung eines Konzerns mit 46 Milliarden Euro Marktbewertung, 15 Milliarden Euro Umsatz und 14.000 Mitarbeitern.

Doch nun werfen sich Italiener und Franzosen gegenseitig vor, statt der geplanten Fusion unter Gleichen, die operative Macht an sich zu reißen. Die italienische Seite kündigte an, die Internationale Handelskammer in Paris zur Streitschlichtung anzurufen.

Der Streit entzündete sich an der Frage, wie das Management besetzt werden soll. Auf italienischer Seite ist der Luxottica-Gründer und Großaktionär Leonardo Del Vecchio die bestimmende Figur, bei den Franzosen ist es der frühere Essilor-Vorstandsvorsitzende Hubert Sagnières. Der 83 Jahre alte Italiener machte in einem Interview mit der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ seinem Unmut Luft. Er warf dem Essilor-Chef vor, schon von Anfang des vergangenen Jahres an vier Essilor-Manager installiert zu haben, „mit denen er Essilor Luxottica ganz alleine leiten will“.

Die Manager seien mit unbefristeten Verträgen ausgestattet, genössen saftige Gehälter und im Fall ihres Abtritts zudem „goldene Fallschirme“. Weder der Verwaltungsrat noch Del Vecchio seien darüber informiert worden. Auch bei den geplanten Synergien, die den Aktionären in Höhe von 400 bis 600 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren versprochen wurden, käme man nicht voran. Beide Seiten werfen sich vor, die Vorschläge des anderen zurückzuweisen.

Die Retourkutsche ließ erwartungsgemäß nicht auf sich warten. Essilor-Chef Sagnières erhob in einem Brief an die 300 wichtigsten Führungskräfte von Essilor, den der „Figaro“ veröffentlichte, seinerseits schwere Beschuldigungen gegen den italienischen Partner: „Trotz der Verleugnungen ist es klar geworden, dass Herr Del Vecchio die Kontrolle von Essilor Luxottica übernehmen will, ohne den Aktionären eine Prämie zu zahlen“, heißt es darin. Die Vorwürfe von Del Vecchio seien „beispiellos und ohne jede Grundlage“.

Für die Franzosen ist vor allem die rechte Hand Del Vecchios eine Reizfigur: Francesco Milleri, der Luxottica-Chef. Del Vecchio würde den Italiener gerne an der Spitze von Essilor Luxottica installieren, doch die Franzosen sträuben sich mit Händen und Füßen dagegen. Del Vecchio will indes nicht übergangen werden, zumal sein Unternehmen aufgrund des Luxusaufschlages bei Fusionsbeginn mehr wert war als Essilor. Bis heute ist seine Holding Delfin mit 31 Prozent des Kapitals größter Aktionär von Essilor Luxottica. Ob der bis 2021 ausgehandelte Vertrag eines gleichberechtigten Managements hält, ist fraglich.

Die Aktionäre verlieren nun schrittweise den Glauben an die Fusion. In diesem Monat verlor die Aktie in Paris schon 12 Prozent, seit dem vergangenen Herbst büßte sie ein Viertel ein. „Es herrscht Krieg zwischen den Franzosen und den Italienern, die Synergien sind in Frage gestellt, irgendwann muss einer die Kontrolle übernehmen. All das ist sehr schlecht für die Aktie“, sagte ein Fondsmanager in Genf.

Quelle: F.A.Z.