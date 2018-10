Essilor / Luxottica: Zusammenschluss finalisiert

Elefantenhochzeit vollzogen

Delfin S.à.r.l, Mehrheitsaktionär der Luxottica Group S.p.A. und Essilor International, gaben die erfolgreiche Vollendung des Zusammenschlusses von Essilor und Luxottica bekannt. Daraus resultiert die kombinierte Holding namens EssilorLuxottica.

Alle Vorbedingungen für den Abschluss der Transaktion wurden erfüllt, darunter die Zustimmung der Essilor-Aktionäre im Mai 2017, die Ausgliederung so gut wie aller Essilor-Aktivitäten an Essilor International SAS (eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von Essilor) im November 2017 und die Freigabe seitens aller Kartellbehörden, deren Zustimmung für den Abschluss der Transaktion erforderlich war.

Nachdem Delfin, Mehrheitsaktionär von Luxottica, seinen 62,42 % betragenden Anteil an Luxottica am 1. Oktober 2018 an Essilor übertragen hatte, wurde Essilor zum Mutterunternehmen von Luxottica und in EssilorLuxottica umbenannt.

Als Gegenleistung für die Übertragung der Luxottica-Anteile von Delfin an Essilor gab Essilor im Rahmen einer Kapitalerhöhung 139.703.301 neue Stammaktien ohne Vorzugsrechte aus und entsprach damit einem Beschluss, dem die Essilor-Aktionäre im Mai 2017 zugestimmt hatten.

Nach Abschluss der Transaktion verfügt EssilorLuxottica über ein Aktienkapital von 358.840.853 Aktien. Hauptaktionäre sind Delfin mit 38,93 % Anteil am Kapital (mit einem bei 31 % gedeckelten Stimmrecht) und die Mitarbeiter von EssilorLuxottica mit 4,9 %. Die verbleibenden 56,8 % der Aktien befinden sich in Streubesitz.

EssilorLuxottica wird in Kürze ein Pflichtumtauschangebot für die verbleibenden ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien machen.

Die Führungsetage wird aufgeteilt. Leonardo Del Vecchio, Executive Chairman von Luxottica, fungiert als Executive Chairman von EssilorLuxottica. Hubert Sagnières, Chairman und CEO von Essilor, übernimmt die Position des Executive Vice-Chairman von EssilorLuxottica mit gleichen Befugnissen wie der Executive Chairman. Außerdem bekleiden Leonardo Del Vecchio und Hubert Sagnières weiter ihre jeweiligen Positionen als Executive Chairman von Luxottica bzw. Chief Executive Officer von Essilor International SAS. Essilor International SAS und Luxottica behalten ihre jeweiligen Boards of Directors.

Der Board of Directors von EssilorLuxottica besteht aus sechzehn Mitgliedern: Leonel Ascencao Pereira, Romolo Bardin, Leonardo Del Vecchio, Juliette Favre, Giovanni Giallombardo, Bernard Hours, Annette Messemer, Francesco Milleri, Gianni Mion, Lucia Morselli, Olivier Pécoux, Sabrina Pucci[1], Hubert Sagnières, Cristina Scocchia, Jeanette Wong und Delphine Zablocki.

Ein Integrationskomitee unter Vorsitz von Leonardo Del Vecchio und Hubert Sagnières wird für die reibungslose Integration von Essilor und Luxottica sorgen.

EssilorLuxottica wird im ersten Teil des Jahres 2019 seine ersten kombinierten Jahresergebnisse vorlegen und geht davon aus, einen Capital Markets Day für Investoren und Analysten abzuhalten.