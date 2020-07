Essilor: Mehrbrillen-Kampagne 2020

Mehr Brille. Mehr Umsatz.

Mit der im Juli gestarteten Mehrbrillen-Kampagne 2020 gibt Essilor seinen Partneroptikern ein Instrument an die Hand, mit dem diese durch attraktive Angebote ihren Umsatz steigern und gezielt Kaufanreize setzen können.

Im Zentrum stehen die drei Angebote Mehrbrille Direkt, Mehrbrille 50 und Mehrbrille Plus, die Endverbraucher mit ganz unterschiedlichen Einkaufspräferenzen ansprechen und zum Kauf einer oder mehrerer Zusatzbrillen animieren.

Im aktuellen Essilor Mehrbrillen-Angebot variieren die Vorzüge je nachdem, ob sich ein Käufer noch am selben Tag, sechs Monate später oder innerhalb von 24 Monaten für Zusatzgläser in der gleichen Stärke entscheidet.

Bei der Kommunikation unterstützt Essilor seine Partner mit neuen POS-Materialien, Werbemitteln und weiteren Tools zur Aktivierung von Endverbrauchern. Dazu gehören Mailings, Anzeigen und Social-Media-Vorlagen. Über den Online-Werbemanager können Essilor Partneraugenoptiker zudem Online-Anzeigen und -Banner personalisieren und damit gezielt Kunden in ihrer Region ansprechen. Um die Wiederkaufsrate am POS gezielt zu erhöhen, bietet Essilor zudem nachhaltige "Made in Germany"-Brillenpflegetücher, -reinigungssprays sowie einen Nachfüll-Dispenser, den sich die Kunden immer wieder im Geschäft nachfüllen können.

Die neue Essilor Mehrbrillen-Kampagne 2020 ist am 1. Juli 2020 gestartet und läuft bis zum 31. Januar 2021. Tipps rund um den erfolgreichen Mehrbrillen-Verkauf erhalten Essilor Partner innerhalb eines E-Learnings.

Weitere Informationen zum E-Learning sowie zur neuen Mehrbrillen-Kampagne sind auf www.essilorpro.de erhältlich.