Essilor: Opening Eyes Programm 2017

Augenoptiker können sich mit Essilor für die Special Olympics Weltwinterspiele in Österreich engagieren.

Essilor unterstützt bereits seit 2002 das von Special Olympics initiierte Opening Eyes Programm in Form von Brillenglasspenden und Fachpersonal vor Ort. Hinter diesem Engagement steckt eine einzigartige, weltumspannende Unternehmensmission, wie Frank Walenda, Essilor Director Country Marketing Germany & Austria, erläutert: "Wir von Essilor wollen das Leben verbessern, indem wir das Sehen verbessern. Unsere Unterstützung der Special Olympics ist dabei ein ganz wichtiger Baustein, mit dem wir uns unserer sozialen Verantwortung stellen. 4,5 Milliarden Menschen auf der Welt benötigen eine Sehkorrektur, aber 2,5 Milliarden haben keinen Zugang dazu. Das hat beispielsweise zur Folge, dass Kinder in der Schule schlechtere Lernbedingungen haben und Erwachsene ohne Zugang zur Sehkorrektur eventuell nicht mehr arbeiten können und ihnen dadurch ihre Lebensgrundlage entzogen wird. Das hat enorme soziale Konsequenzen. Daher kümmern wir uns aus vollem Herzen darum, das Sehen zu verbessern."

Ein besonderes Highlight steht vom 14. bis 25. März 2017 in Österreich an, wenn die Special Olympics Weltwinterspiele 2017 in Graz, Schladming und Ramsau am Dachstein ausgetragen werden. Ehrenpräsident der diesjährigen World Winter Games ist Arnold Schwarzenegger.

Für das Opening Eyes Programm der Weltwinterspiele in Österreich werden noch Augenoptiker, Augenärzte, Optometristen oder Vertreter von Fachschulen gesucht, die vor Ort Augenscreenings fachgerecht und einfühlsam durchführen.

Wer Lust hat, sich zu engagieren und eine tolle Erfahrung mitzunehmen, kann sich ab sofort unter .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) anmelden.