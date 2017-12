Essilor: Rekordbrillenglas entwickelt

Brillenglas mit +70 Dioptrien gefertigt

Die Australierin Meg Zatorski hat eine besonders extreme Fehlsichtigkeit. Nachdem Brillengläser mit +40 Dioptrien schon längst nicht mehr reichen und zum Lesen eine zusätzliche Luper erforderlich war, wendete sich ihr Augenoptiker an Essilor. Der Brillenglashersteller entwickelte eine besondere Lösung für Megs Problem: ein speziell angefertigtes Brillenglas mit +70 dpt, das die erforderliche Korrektion mit 1,75 facher Vergrößerung kombiniert.

Essilor entwickelt und fertigt diese besonderen Brillengläser für Menschen weltweit in seinem Special Lens Laboratory (SL Lab) in Frankreich. 90 hochqualifizierte Fachkräfte bringen dort neueste Erkenntnisse der Augenoptik mit speziellen Fertigungsverfahren zusammen. Häufig werden die Spezialgläser im SL Lab auch als Einzelanfertigung in Handarbeit hergestellt, so beispielsweise ein Brillenglas mit -108 dpt/Zyl 6,00 für einen Fotografen in der Slowakei oder ein Glas mit 35 dpt Prismen für einen Kunden in der Tschechischen Republik. Die Sonderanfertigungen dauern oft viele Stunden, manchmal sogar Tage.

Das Spezialglas-Programm von Essilor umfasst zwei Produktreihen: das Exceptio Listenprogramm mit Brillengläsern in Stärken von -40 dpt bis +30 dpt und individuell maßgefertigte Brillengläser mit Stärken von -108 dpt bis + 70 dpt. Die Brillenglas-Sortimente wurden im Juli dieses Jahres auf der Fachmesse ODMA in Sydney mit dem Excellence Award in der Kategorie „Lens Design“ ausgezeichnet.