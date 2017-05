Essilor: Special Olympics Deutschland 2017

Opening Eyes Programm ist am Start

Drei Tage lang stand Offenburg ganz im Zeichen fröhlicher Inklusion. Vom 16. bis 19. Mai hatten sich rund 1.000 Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in Begleitung von rund 500 Betreuern und Helfern in der ganzen Stadt verteilt hochmotiviert und mit ansteckender Freude in verschiedenen sportlichen Disziplinen gemessen. Als nächste Station folgt Hildesheim, wo am 14. bis 16. Juni die Niedersächsischen Landesspiele der Special Olympics stattfinden. Zu den Disziplinen gehören dann u.a. u.a. Badminton, Boccia, Judo, Leichtathletik und – ganz in der Tradition des Bundeslandes – Reitsport.

Viele Athleten nutzen im Rahmen des wettkampfbegleitenden Opening Eyes Programms die Möglichkeit, ihr Sehvermögen messen zu lassen. So wurden in Offenburg von Essilor insgesamt 164 Screenings durchgeführt und 59 Athleten freuen sich über eine neue Korrektionsbrille, mehr als 100 über eine Sonnenbrille. Augenoptiker, Augenärzte, Optometristen und Vertreter von Fachschulen, die beim Opening Eyes Programm der Special Olympics vor Ort in Hildesheim mitmachen möchten, können sich über .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) anmelden.