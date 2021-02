Essilor trauert um Bernard Maitenaz

Erfinder des ersten Varilux Gleitsichtglases verstorben

Essilor trauert um Bernard Maitenaz, den Erfinder des Varilux Gleitsichtglases. Er ist im Alter von 94 Jahren in seiner Heimatstadt Paris verstorben.

Bernard war einer der Gründer der Essilor Gruppe im Jahr 1972. Von 1981 bis 1991 stand er an der Spitze des Unternehmens und leitete eine Periode internationalen Wachstums, die Essilor zum weltweit führenden Brillenglashersteller machte. Sein Engagement für Essilor setzte sich weit über seinen Ruhestand hinaus fort, als Ehrenvorsitzender des Essilor-Verwaltungsrats und als Gründungsmitglied der Aktionärsvereinigung Valoptec.

In einer persönlichen Würdigung sagte Paul du Saillant, Chairman und CEO von Essilor International: "Die gesamte Essilor-Familie ist zutiefst betrübt über den Verlust unseres Ehrenvorsitzenden, Freundes und Kollegen Bernard Maitenaz. Als echter Pionier und Erfinder im Herzen wird Bernard auch für die Werte in Erinnerung bleiben, mit denen er Essilor zwischen '81 und '91 führte und die er während seiner mehr als 70-jährigen Karriere bei Valoptec förderte. Ohne ihn und die Erfindung des Gleitsichtglases Varilux wären die optische Industrie und Essilor nicht das, was sie heute sind. Wir haben Bernard viel zu verdanken, und er wird auch für kommende Generationen eine Quelle der Inspiration bleiben. An diesem traurigen Tag sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Söhnen und Enkelkindern."

Bernard Maitenaz schloss 1946 sein Ingenieurstudium an der Arts et Métiers und 1947 an der Ecole Supérieure d'Optique ab. Frustriert von den Bifokalgläsern seines Vaters und entschlossen, das Leben seines Vaters durch eine Optimierung seiner Sehkraft zu verbessern, begann Bernard im Jahr 1959, als 33-jähriger Ingenieur bei La Société des Lunetiers, ein Glas zu entwickeln, das Presbyopen in jeder Entfernung ein komfortables Sehen ermöglicht.

Im Laufe seiner professionellen Laufbahn hatte Bernard verschiedene Positionen inne. Er lehrte Optik an der Ecole Supérieure d'Optique in Paris und war Berater für technische Bildung im Ministère de l'Education nationale und Präsident des Centre d'Enseignement et de Recherche in Paris. Zudem war er Mitglied in mehreren Aufsichtsräten, insbesondere über einen Zeitraum von 10 Jahren bei der Ecole Supérieure d'Optique und bei der Ecole National Supérieure des Arts et Métiers von 1990 bis 1994. Von 1992 bis 2003 war er Vorstandsmitglied des Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) und Mitglied des Conseil pour les Applications de l'Académie des Sciences (CADAS).

Bernard erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine Beiträge zur Optometrie, darunter 1988 eine Ehrendoktorwürde vom New England College of Optometry in Boston und 1993 die Ehrendoktorwürde Honoris Causa von der School of Optometry der Universität Montreal. 2014 wurde er mit dem Apollo Award ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung der American Association of Optometrists, die Einzelpersonen oder Organisationen für besondere Verdienste um das visuelle Wohl der Öffentlichkeit ehrt.