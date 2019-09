Essilor: Trockenes Auge

Innovative Technologie für Augenoptiker

Essilor stellt seinen Partnern exklusiv eine Innovation zur Verfügung, welche auf der Grundlage etablierter Technologie in der Augenmedizin zur Behandlung des trockenen Auges entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um das innovative Pulslichtgerät TearStim, das mit dem patentierten Intense Regulated Pulsed Light (IRPL) arbeitet. Die Technologie wird seit 2015 erfolgreich in der Augenmedizin eingesetzt. Ihre Wirkung ist in zahlreichen Studien getestet, der Effekt mit über 90 Prozent bestätigt. Augenoptiker können ihren Kunden diese Leistung ab sofort auch im Fachgeschäft vor Ort anbieten, sich als kompetente Experten für gesundes Sehen positionieren und zusätzliche Umsätze generieren.

Nach nur drei bis vier kurzen, sicheren und völlig schmerzfreien TearStim-Anwendungen sind die meisten Betroffenen beschwerdefrei. Im Abstand von mehreren Wochen werden dazu Lichtimpulse unterhalb des Auges und am äußeren Augenwinkel übertragen. Das Auge selbst bleibt abgedeckt und unberührt. Die Anwendung stabilisiert den Tränenfilm, reaktiviert die Meibomdrüsen und verbessert das Sekret. Schon nach der ersten Anwendung tritt in der Regel eine Besserung ein. Die Anwendung mit TearStim hält bis zu 3 Jahre und sollte regelmäßig aufgefrischt werden.

Mit TearStim® steht Augenoptikern eine kundenfreundliche Lösung zur Verfügung, die entscheidend zum persönlichen Sehkomfort beiträgt – auch von Menschen, die womöglich noch gar keine Brille benötigen. Auf diese Weise können Augenoptiker neue Kunden gewinnen und nachhaltig an ihr Fachgeschäft binden. Zudem ist TearStim ein weiterer guter Grund dafür, den Essilor-Partner-Augenoptiker des Vertrauens regelmäßig aufzusuchen. Denn wer sein trockenes Auge langfristig in den Griff bekommen möchte, sollte die Anwendung einmal jährlich durchführen lassen.