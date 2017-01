Essilor und Luxottica: Elefantenhochzeit

Giganten der Augenoptik fusionieren

Der französische Brillenglashersteller Essilor und der italienische Fassungshersteller Luxottica gaben heute überraschend ihre Fusionspläne bekannt. Damit ereignet sich ein milliardenschwerer Zusammenschluss der weltweit größten Unternehmen der augenoptischen Branche.

Enstehen wird ein Unternehmen mit mehr als 15 Milliarden Euro Jahresumsatz, einem operativen Ergebnis von zuletzt 3,5 Milliarden Euro und 140.000 Angestellten in rund 150 Ländern. Zudem soll der Zusammenschluss mittelfristig um 400 bis 600 Millionen Euro einsparen. Langfristig sogar noch mehr.

Chef des fusionierten Unternehmens wird Luxottica-Gründer Leonardo Del Vecchio. Die von ihm kontrollierte Holding Delfin werde nach dem Zusammenschluss zwischen 31 und 38 Prozent der Anteile des neuen Konzerns halten. Hubert Sagnières wird gleichberechtigter Vize-Chef.

Die Details über die Neufirmierung befinden sich im Moment noch in der Aushandlungsphase, um mit der Gesetzeslage der entsprechenden Länder überein zu kommen.

Der weltweit größte Anbieter für Brillengläser und sein Pendant auf dem Fassungssektor agieren nun gemeinsam. Neben den Produkten bringen beide Firmen ihre Expertise für den Retail, globalen Vertrieb und dem Direktversand an Verbraucher mit in die Ehe. Was das für den stationären Handel bedeutet bleibt abzuwarten.

Lesen Sie mehr dazu im nächsten FOCUS.