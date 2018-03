Essilor und Luxottica: Zusammenschluss offiziell genehmigt

US Federal Trade Commission erteilt bedingungslose Genehmigung

Die vor mehr als einem Jahr angekündigte Fusion von Essilor und Luxottica soll in der ersten Hälfte des Jahres abgeschlossen sein. Das gaben die beiden Unternehmen am 1. März bekannt. Damit wird ein neues Kapitel aufgeschlagen, denn der Zusammenschluss der beiden Unternehmen wurde, laut deren Meldung, von der US Federal Trade Commission bedingungslos genehmigt.

Die Genehmigung in den Vereinigten Staaten war dabei eine der Hürden, die überwunden werden musste und die eine Voraussetzung für die Schließung der Transaktion war.

Nun wurde auch der Zusammenschluss in der Europäischen Union und weiteren 13 Ländern uneingeschränkt genehmigt: Australien, Kanada, Chile, Kolumbien, Indien, Japan, Mexiko, Marokko, Neuseeland, Russland, Südafrika, Südkorea und Taiwan.

Die endgültige Fertigstellung der Fusion von Essilor und Luxottica ist für die erste Jahreshälfte 2018 geplant, nachdem alle notwendigen Genehmigungen eingeholt wurden. Dadurch entsteht ein Konzern mit einem addierten Marktwert von rund 46,3 Milliarden Euro.

Mit ihrer Fusion möchten sich die beiden Unternehmen für eine starke Nachfrage wappnen, die unter anderem aufgrund der immer älter werdenden Bevölkerung und des Nachholbedarfs in Asien und Lateinamerika weiter wachsen wird.