Essilor: Varilux Mehrbrillenkampagne verlängert

Digital brauchen wir nicht



Schaut man in die augenoptische Branche, so könnte man glauben, sie funktionierte noch wie vor 40 Jahren, als die Krankenkassen Bifokalgläser mit eingeschmolzenem Nahteil in ihren Leistungskatalog aufnahmen. Außer, dass es die heute kaum noch gibt, scheint sich nicht viel geändert zu... » weiter

FOCUS 2018_12 Dezember

Abo