Essilor: Veränderungen im Management

Geschäftsführer Stefan Rüdiger verlässt das Unternehmen

Stefan Rüdiger, Geschäftsführer Essilor Deutschland, verlässt das Unternehmen zum 30. September 2016, um sich künftig neuen Herausforderungen zu stellen.

„Wir danken Stefan Rüdiger für sein Engagement in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für seine neuen Aufgaben viel Erfolg.“, so Wolfgang Messerschmidt, der bis zur Ernennung eines Nachfolgers interimsweise die Geschäftsführung der Essilor GmbH übernehmen wird. Wolfgang Messerschmidt, Vice President Central and Eastern Europe, ist seit 1987 bei Essilor tätig und steht für eine große Nähe zum Markt.