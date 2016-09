Essilor: Welttag des Sehens am 13. Oktober 2016

Essilor engagiert sich für gutes Sehen und „Love to see Change“

Ein erhöhtes Bewusstsein ist der erste Schritt zur Korrektion von schlechtem Sehen. Daher organisieren die Firmen der Essilor-Gruppe (Essilor GmbH, Rupp und Hubrach, Nika) in der Woche des „Welttag des Sehens“ vom 08. bis 15. Oktober 2016 unter dem Motto „Love to see Change“ eine bewusstseinsschaffende Kampagne für gutes Sehen. Als Experten für gutes Sehen sind die Augenoptiker eingeladen, in ihrem Umfeld Screening-Aktionen zu initiieren, insbesondere für Menschen mit erschwerten Zugang zu gutem Sehen, und Sehtests in Kindergärten, Schulen, Seniorenresidenzen oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung durchzuführen. Teilnehmenden Augenoptikern stellt die Essilor-Gruppe Kommunikationsmittel zum „World Sight Day“ zur Verfügung. Unter allen angemeldeten und durchgeführten Aktionen in Deutschland werden von der Essilor-Gruppe 4 Aktionen prämiert. Dazu werden verschiedene Kriterien wie Idee, Kommunikation, Aktivierung von Partnern und die Durchführung der Aktion betrachtet.

Ab den 10. Oktober 2016 und bis zum Ende dieses Jahres kann man sich auf der Aktions-Webseite http://www.lovetoseechange.com über den „Welttag des Sehens“ und die weltweiten „Love to see Change“ Initiativen informieren sowie sich für einen Sehtest registrieren. Für die ersten 100.000 Sehtest-Registrierungen spendet die Essilor-Gruppe jeweils $1 für ein Projekt der Essilor Foundation, um Menschen in nicht entwickelten Ländern zu besserem Sehen zu verhelfen.

Interessierte Augenoptiker können sich per E-Mail informieren: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)