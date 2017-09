Essilor: Zwei bedeutende Würdigungen für Nachhaltigkeit

Dow Jones-Nachhaltigkeitsindex und FTSE4GOOD-Index

Essilor wurde erneut für sein vorbildliches Nachhaltigkeitsmanagement in den Dow Jones Nachhaltigkeitsindex World und Europe aufgenommen und rangiert im Bereich „Health Care Equipment and Supplies“ an zweiter Stelle. Außerdem ist Essilor zum 14. Mal in Folge im FTSE4Good vertreten, einem weltweiten Investitionsindex zur Ermittlung von Unternehmen, die sich durch ein hohes Engagement in den Bereichen Soziales, Umwelt und Unternehmensführung auszeichnen.

Die Aufnahme von Essilor International in die beiden führenden Nachhaltigkeitsindizes unterstreicht die Position des Konzerns als eines der weltweit leistungsfähigsten Unternehmen in puncto nachhaltige Entwicklung.

„Bei Essilor haben wir uns stets zu verantwortungsvollen und nachhaltigen Geschäftspraktiken bekannt, die für unseren Unternehmensauftrag, „Leben durch besseres Sehen zu verbessern“, von grundlegender Bedeutung sind. Wir sind stolz darauf, dass der Dow Jones-Nachhaltigkeitsindex und der FTSE4Good-Index würdigen, dass unsere langfristige Verpflichtung zur Nachhaltigkeit heute zur Augengesundheit und morgen zum globalen Wohlstand beitragen kann“, so Hubert Sagnières, Chairman und CEO von Essilor International.