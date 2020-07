EssilorLuxottica: Gerichtsverfahren eingeleitet

Beschaffung von Informationen über GrandVision

EssilorLuxottica leitet vor einem Bezirksgericht in Rotterdam, Niederlande, ein Gerichtsverfahren ein, um Informationen von GrandVision zu erhalten. Damit solle die Art und Weise beurteilt werden, wie GrandVision während der Covid-19-Krise seine Geschäfte geführt hat, sowie das Ausmaß, in dem GrandVision gegen seine Verpflichtungen aus der Support-Vereinbarung verstoßen hat. EssilorLuxottica gibt an, dass keine andere Möglichkeit bleibe, als den Rechtsweg zu beschreiten, da GrandVision trotz wiederholter Aufforderungen diese Informationen nicht auf freiwilliger Basis zur Verfügung gestellt habe.