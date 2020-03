EssilorLuxottica: Handelsupdate aufgrund von COVID-19 für 2020 zurückgezogen

Stand der Dinge beim größten Konzern der Augenoptik

EssilorLuxottica gibt bekannt, dass der am 6. März 2020 veröffentlichte Ausblick des Unternehmens für 2020 angesichts der sich entwickelnden COVID-19-Pandemie nicht mehr gültig ist. Im Januar und Februar erzielte das Unternehmen ein solides Wachstum im Einklang mit seinen Gesamtjahreszielen. Die Geschäftsbedingungen begannen sich im März zu verschlechtern, als sich das Virus von überwiegend China auf ganze Regionen Europas und Nordamerikas verlagerte.

Für das zweite Quartal erwartet das Unternehmen eine weitere Verlangsamung des Umsatzes mit wesentlichen Auswirkungen auf die Rentabilität. Derzeit ist für das Unternehmen nicht ausreichend sichtbar, wie sich der gesamte Umfang der Auswirkungen von COVID-19 auswirken werde, da die Situation weiterhin unberechenbar sei. Bis heute hat Essilor alle Industriestandorte in Frankreich vorübergehend geschlossen.

Die Kontinuität der Produktion soll durch das weltweite Netzwerk miteinander verbundener Anlagen und Labors des Unternehmens sichergestellt werden. Dies schließe alle Produktionsstätten in China ein, die nun wieder auf Hochtouren sind und über Kapazitätsreserven verfügen. Auch die E-Commerce-Aktivitäten nehmen zu. Die Produktionsstätten von Luxottica haben ihre Aktivitäten in Italien und anderen kleineren Standorten vorübergehend eingestellt, während sie in China wieder auf dem normalen Niveau arbeiten.

Geschäfte in Europa und Nordamerika halten sich demnach an die vorübergehenden Sperrmaßnahmen, die die lokalen Regierungen einführen, während die E-Commerce-Plattformen des Unternehmens weiterhin weltweit tätig seien.

EssilorLuxottica und die beiden operativen Unternehmen implementieren einen Notfallplan, der Kosten- und Cash-Kontrollmaßnahmen umfasse, nicht entscheidende Investitionsinitiativen auf Eis lege und die globale Kapazität zur Deckung des aktuellen Nachfragenniveaus rechtfertige.