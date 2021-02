EssilorLuxottica: Mitarbeiter als Aktionäre

Konzernbeteiligung der Belegschaft erreicht Rekordhoch

Die internationale Initiative von EssilorLuxottica zur Mitarbeiterbeteiligung kann weiterhin als Erfolg verbucht werden: 44% der Mitarbeiter des Unternehmens sind nun Aktionäre, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem wurde EssilorLuxottica's Engagement in diesem Bereich mit dem "Grand Prix FAS 2020" in Frankreich ausgezeichnet

Nach den Ergebnissen seiner internationalen Kampagne zur Mitarbeiterbeteiligung 2020 ("Boost 2020") halten nun insgesamt rund 63.000 EssilorLuxottica-Mitarbeiter in 81 Ländern eine finanzielle Beteiligung am Unternehmen, gegenüber knapp 56.000 Mitarbeitern im Jahr 2019, was einer Steigerung von rund 31% entspricht. Darüber hinaus sind mehr als 10.000 Mitarbeiter, die in den Ruhestand gegangen sind, ebenfalls Aktionäre, was laut EssilorLuxottica ihr Engagement und ihr Vertrauen in den Konzern belegt.

In Anerkennung seines langfristigen Engagements für die Förderung der Mitarbeiterbeteiligung wurde EssilorLuxottica zudem am 2. Februar 2021 vom französischen Verband der Belegschaftsaktionäre (FAS) mit dem „Grand Prix FAS 2020“ ausgezeichnet.

Diese Auszeichnung würdigt die Führungsrolle und das kontinuierliche Engagement des Unternehmens im Bereich der Mitarbeiterbeteiligung, einem Eckpfeiler des Governance-Modells und der langfristigen Strategie von EssilorLuxottica: „Wir bei EssilorLuxottica sind davon überzeugt, dass eine Mitarbeiterbeteiligung der beste Weg ist, um das Engagement unserer Mitarbeiter für unsere Mission und Strategie zu stärken, ihre Interessen mit denen des Unternehmens und der anderen Aktionäre in Einklang zu bringen und den gemeinsamen Erfolg voranzutreiben. Wir fühlen uns geehrt, dass unser langfristiger Ansatz und unser Engagement im Bereich der Mitarbeiterbeteiligung vom französischen Verband der Belegschaftsaktionärsvereinigungen gewürdigt wird“, kommentierten Francesco Milleri und Paul du Saillant, CEO bzw. stellvertretender CEO von EssilorLuxottica.