EssilorLuxottica: Neuer Vorstand präsentiert

Francesco Milleri ist CEO, Paul du Saillant sein Stellvertreter

Während der Jahreshauptversammlung von EssilorLuxottica am 21. Mai 2021 haben die Aktionäre alle Namen der vorgeschlagenen Direktoren genehmigt, die nun im neuen Verwaltungsrat des Unternehmens sitzen. Im Einzelnen sind das Herr Leonardo Del Vecchio, Herr Francesco Milleri, Herr Paul du Saillant, Herr Romolo Bardin, Herr Jean-Luc Biamonti, Frau Marie-Christine Coisne-Roquette, Frau Juliette Favre, Herr José Gonzalo, Frau Swati Piramal, Frau Cristina Scocchia, Frau Nathalie von Siemens und Herr Andrea Zappia.

Der Verwaltungsrat ernannte Leonardo Del Vecchio zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats, Francesco Milleri zum CEO und Paul du Saillant zum stellvertretenden CEO von EssilorLuxottica. In der gleichen Sitzung wurde der Verwaltungsrat über die Ernennung von Stefano Grassias zum CFO der Gesellschaft informiert.

„Ich möchte mich bei den Vorstandsmitgliedern und dem gesamten Unternehmen für das Vertrauen in mich und unser hervorragendes Führungsteam bedanken. Ich freue mich sehr, weiterhin mit Paul zusammenzuarbeiten, um EssilorLuxottica in sein nächstes Kapitel zu führen, in dem wir neue Höhen erreichen und gleichzeitig Werte für alle unsere Stakeholder schaffen werden. An unserer Seite werden wir Tausende von talentierten Frauen und Männern haben, deren Beiträge es uns ermöglichen werden, unsere inspirierende Mission zu erfüllen, den Menschen zu helfen, mehr zu sehen, mehr zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen“, kommentierte Francesco Milleri, CEO von EssilorLuxottica.

„Ich fühle mich sehr geehrt, zum stellvertretenden CEO dieses wunderbaren Unternehmens ernannt worden zu sein, und möchte dem Vorsitzenden und dem gesamten Vorstand meinen Dank aussprechen. Im vergangenen Jahr haben wir die starke Widerstandsfähigkeit und das Wachstumspotenzial von EssilorLuxottica unter Beweis gestellt. Ich freue mich darauf, weiterhin mit Francesco und unseren 140.000 Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um unsere einzigartigen Stärken zum Wohle unserer Kunden und Verbraucher zu kombinieren und zu nutzen“, kommentierte Paul du Saillant, stellvertretender CEO von EssilorLuxottica.