EssilorLuxottica: Organisatorische Änderungen angekündigt

Bekanntgabe der Zwischendividende 2020

Der Verwaltungsrat von EssilorLuxottica hat am 17. Dezember 2020 beschlossen, die Führung von EssilorLuxottica in vollem Umfang anzupassen. Damit soll auch dem Grundsatze der Gleichberechtigung des Unternehmenszusammenschlussvertrags und dem Wunsch des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Hubert Sagnières, in den Ruhestand zu treten, Rechnung getragen werden.

Sagnières verlässt alle seine Führungsaufgaben bei EssilorLuxottica und seinen Tochtergesellschaften und wird als nicht-geschäftsführender, stellvertretender Gesellschaftsvorsitzender bleiben. Auch Leonardo Del Vecchio beschloss, freiwillig von seiner Führungsverantwortung zurückzutreten und bleibt nicht-geschäftsführender Vorsitzender von EssilorLuxottica.

Der Verwaltungsrat übertrug die Exekutivbefugnisse an Francesco Milleri und Paul du Saillant, die bis zur Ernennung des neuen Verwaltungsrates duch die Generalversammlung 2021 zum Chief Executive Officer (CEO) und Deputy Chief Executive Officer (Deputy CEO) von EssilorLuxottica ernannt werden. Paul du Saillant wird außerdem Chairman und CEO von Essilor International.

Der Verwaltungsrat hat zudem beschlossen, für das Geschäftsjahr 2020 eine Zwischendividende von 1,15 Euro je Aktie zum 28. Dezember 2020 auszuschütten. Diese Entscheidung wurde von der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Kostendämmung und zur Erhaltung der liquiden Mittel sowie zur soliden Erholung der Geschäftstätigkeit in der zweiten Jahreshälfte getroffen.

„Ich möchte Hubert für seinen Erfolg danken, Essilor zu einem Weltmarktführer zu machen und EssilorLuxottica zu dem starken Unternehmen, das es heute ist. Außerdem bin ich dankbar für die Widerstandsfähigkeit und Disziplin mit der er das Unternehmen durch dieses herausfordernde Jahr geleitet hat und damit diese Dividendenausschüttung möglich macht.“ kommentierte Leonardo del Vecchio.

„Die unglaublichen Fortschritte, die in den letzten zwei Jahren erzielt wurden, und zuletzt unter dem Einfluss von Francesco und Paul geben mir das Vertrauen, dass dies der richtige Zeitpunkt für mich ist, zurückzutreten und meine Exekutivbefugnisse an sie zu übertragen. ch weiß, dass diese angepasste Führung die Integration des Unternehmens und die Realisierung von Synergien weiter beschleunigen wird, wovon alle Stakeholder profitieren werden”, fügte Hubert Sagnières hinzu.