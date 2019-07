EssilorLuxottica: Übernahme von GrandVision

Mehrheit an Optikerkette GrandVision angestrebt

Der weltweit größte Brillenkonzern EssilorLuxottica hat Kontakte für die Übernahme der Mehrheit an der niederländischen Augenoptik-Einzelhändlerkette GrandVision aufgenommen. Verhandelt wird um die Übernahme einer Beteiligung von 76,72 Prozent an GrandVision, die mehrheitlich unter Kontrolle der HAL-Holding steht, teilte EssilorLuxottica in einer Presseaussendung mit.

Bisher sei noch keine Einigung erreicht worden. Verhandelt wird um einen Kaufpreis von 28 Euro pro Aktie. GrandVision wird mit 7,1 Milliarden Euro bewertet. Das Unternehmen hat im Vorjahr 3,7 Milliarden Euro umgesetzt und 216 Millionen Euro verdient.

EssilorLuxottica hatte Anfang März die Mailänder Börse verlassen, an der Luxottica seit 20 Jahren notiert war. Seit der abgeschlossenen Fusion ist EssilorLuxottica an der Börse in Paris notiert. Der aktuelle Wert des Konzerns: 51,4 Milliarden Euro. Im Vorjahr wurden 10,8 Milliarden Euro umgesetzt und 1,09 Milliarden Euro verdient.

(Quelle: http://www.diepresse.com)