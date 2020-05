EssilorLuxottica: Umsatzrückgang von 10% im ersten Quartal

Online-Verkäufe gewinnen an Fahrt

EssilorLuxottica hat bekannt gegeben, dass der konsolidierte Umsatz im ersten Quartal 2020 insgesamt 3.784 Millionen Euro betrug, was einem Rückgang von 10,1% gegenüber dem Umsatz des ersten Quartals 2019 (-10,9% bei konstanten Wechselkursen1) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

EssilorLuxottica trat in die Covid-19-Krise mit dem Vorteil einer ausgewogenen Marktpräsens ein, die mehrere Produkte, Kanäle, Preispunkte und Regionen umfasst, sowie mit etwa 70% des Umsatzes, der einem stabilen Bedarf an optischen Verschreibungen ausgesetzt ist. Die jüngste digitale Transformation hat es dem Unternehmen ermöglicht, seine Kunden- und Kundenbeziehungen während dieses Abschwungs durch CRM, E-Commerce, Online-Lernen und soziale Medien zu stärken.

Obwohl der Konzernumsatz im April weiter zurückgegangen ist, ist der weltweite Bedarf an besserer Sicht strukturell und dürfte die aufgestaute Nachfrage beflügeln, wenn die Krise nachlässt, was dazu führt, dass Optik eine der ersten wesentlichen Kategorien für einen Neustart ist. So beschleunigten sich die Online-Verkäufe seit März, als sie 7% des Konzernumsatzes (gegenüber 5% im Quartal) erreichten, und stiegen im April weiter an. In den ersten Ländern, die wiedereröffnet wurden, hat der Inlandsverkauf von verschreibungspflichtigen Produkten seit Ende März wieder Fahrt aufgenommen. In China kehrte der Inlandsumsatz mit verschreibungspflichtigen Linsen seit Ende April auf das Wachstum gegenüber dem Vorjahr zurück, obwohl der Gesamtumsatz immer noch rückläufig war. Das Unternehmen sieht sich mit einer Pipeline innovativer Markenprodukte, die sich für das neue Umfeld eignen, gut auf eine breitere Erholung vorbereitet.

Das Unternehmen beendete das Quartal mit Barmitteln und kurzfristigen Investitionen in Höhe von 4,9 Mrd. Euro und einer Nettoverschuldung von 4,8 Mrd. Euro (einschließlich IFRS 16 - Leasingverbindlichkeiten). Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über nicht in Anspruch genommene Kreditmöglichkeiten in Höhe von 5,2 Mrd. Euro.

Der Vorstand hat beschlossen, der Hauptversammlung vom 25. Juni 2020 keinen Vorschlag zur Ausschüttung von Dividenden vorzulegen. Er wird den Stand der Geschäftstätigkeit in der zweiten Jahreshälfte und die Wirksamkeit aller Maßnahmen zur Bewältigung des Covid-19-Ausbruchs weiter bewerten. Wenn die Erholung solide genug ist, kann der Vorstand vor Ende 2020 eine Sonderdividendenzahlung vorschlagen.

Derzeit hat das Unternehmen nicht ausreichend Sichtweite, um die vollständigen Auswirkungen von Covid-19 auf seine künftigen Aktivitäten beurteilen zu können, da die Situation weiterhin unbeständig ist. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Umsatz und Rentabilität im zweiten Quartal weiterhin negativ von der Krise beeinflusst werden, und zwar stärker als im ersten Quartal.

Das Management beobachtet die Entwicklung der Geschäftsbedingungen, um die Auswirkungen von Covid-19 auf die nächsten Monate zu bewerten. Sobald sich die Sichtweite verbessert, wird das Unternehmen seine Ansicht mit dem Finanzmarkt teilen.

Anmerkungen

1Die Zahlen zu konstanten Wechselkursen wurden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse berechnet, die für den entsprechenden Zeitraum des Vorjahres gelten.