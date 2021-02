EssilorLuxottica: Kandidaten für den neuen Vorstand

Verwaltungsrat beschließt Nominierungen für künftige Zusammensetzung

Der Verwaltungsrat von EssilorLuxottica hat in seiner gestrigen Sitzung die Nominierung zur Zusammensetzung des künftigen Verwaltungsrats beschlossen.

Die Beschlüsse werden den Aktionären der Firma auf der Jahreshauptversammlung 2021 zur Abstimmung vorgelegt. Über alle anderen Beschlüsse wird in einer Sitzung des Verwaltungsrats, die im März stattfindet, entschieden.

Die Mandate der Arbeitnehmervertreter im Vorstand, Frau Delphine Zablocki und Herr Léonel Pereira Ascencao, laufen am 20. September 2021 aus und stehen nicht zur sofortigen Erneuerung an.

Die folgenden Personen wurden nominiert:

Herr Leonardo Del Vecchio, als nicht-unabhängiges Mitglied

Herr Francesco Milleri, als nicht-unabhängiges Mitglied

Herr Paul du Saillant, als nicht-unabhängiges Mitglied

Herr Romolo Bardin, als nicht-unabhängiges Mitglied

Frau Juliette Favre, als nicht-unabhängiges Mitglied

Herr Jean-Luc Biamonti, als unabhängiges Mitglied

Frau Marie-Christine Coisne, als unabhängiges Mitglied

Herr José Gonzalo, als unabhängiges Mitglied

Frau Swati Piramal, als unabhängiges Mitglied

Frau Cristina Scocchia, als unabhängiges Mitglied

Frau Nathalie von Siemens, als unabhängiges Mitglied

Herr Andrea Zappia, als unabhängiges Mitglied

"Wir freuen uns sehr, dass wir heute so bemerkenswerte Kandidaten vorschlagen können, die sich durch ihre große Erfahrung, ihren umfassenden Geschäftssinn und ihren etablierten Ruf auszeichnen, den sie im Laufe ihrer jeweiligen Karrieren als Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder führender globaler Unternehmen in verschiedenen Regionen und Branchen erworben haben. Unter ihnen begrüßen wir auch Kandidaten, die sowohl herausragende Führungskräfte als auch Mitglieder von drei bedeutenden Unternehmerfamilien sind. Wir haben volles Vertrauen in die Fähigkeit aller Kandidaten, einen bedeutenden positiven Beitrag zur weiteren Beschleunigung der Integration und zur Sicherung des anhaltenden Erfolgs des Unternehmens zu leisten", kommentierten Leonardo Del Vecchio und Hubert Sagnières, Chairman bzw. Vice Chairman von EssilorLuxottica.