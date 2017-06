Eurom1: Oliver Fischbach zum Präsidenten gewählt

Der europäische Industriedachverband vertritt die Interessen von Spectaris auch in Brüssel

Oliver Fischbach, CEO von Hoya Lens Deutschland und Seiko Optical Europe, ist am 22. Juni 2017 in Athen von der General Assembly des europäischen Augenoptik-Industriedachverbandes Eurom 1, zum neuen Präsidenten für eine Periode von drei Jahren gewählt worden. Oliver Fischbach vertritt in Eurom 1 auch die Interessen der Spectaris-Mitglieder und folgt auf Bernhard Nuesser, Essilor, der zuvor drei Jahre für Frankreich die Präsidentschaft geführt hat. In der Spectaris-Geschäftsstelle wird Oliver Fischbach unterstützt von Peter Frankenstein und Carsten Leutloff (Head Regulatory Affairs).

Das Hauptaugenmerk der Eurom 1-Aktivitäten gilt den Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Kommission. Die zentralen Aufgabenbereiche sind Lobbying, Regulatory Affairs, Zoll-, Steuer- und Standardisierungsthemen, Marktdaten sowie die europaweite Verbreitung der Bedeutung guten Sehens in der Bevölkerung.

In enger Zusammenarbeit mit den Europäischen Partnern setzen sich Spectaris und Eurom 1 für technisch anspruchsvolle und zugleich wirtschaftlich sinnvolle Gesetzgebungsverfahren für die augenoptischen Produktgruppen ein. Hierzu sind sie in engem Kontakt mit Regierungsstellen in Deutschland und der Europäischen Kommission und bearbeiten gemeinsam Themenbereiche wie zum Beispiel die Anforderungen an Medizinprodukte (Medizinprodukte-Verordnung MDR), die Kennzeichnung von Medizinprodukten (UDI) oder die chemikalienrechtlichen Anforderungen (REACH). Dabei gilt es, nicht nur die europäischen, sondern auch weltweit existierende Anforderungen im Blick zu behalten.