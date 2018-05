Euromcontact: Marktdatenbericht 2017 veröffentlicht

Kontaktlinsenmarkt um 5,7 % gewachsen

Euromcontact veröffentlicht den Marktdatenbericht 2017 zum Verkauf von Kontaktlinsen und Kontatlinsenpflegeprodukten.

Im Jahr 2017 stieg der Marktwert von weichen Kontaktlinsen um 5,7% auf 1.789 Mio. €. Euromcontact sammelte die Daten für Tageslinsen, Wochenlinsen / Zweiwochenlinsen, Monatskontaktlinsen und konventionelle weiche Kontaktlinsen in 31 Ländern.

Der Kontaktlinsenmarkt für die elf gemeldeten Länder (BE-LU; DK; FR; DE; IT; NL; NO; ES; SE; CH; UK-IE) wuchs um 4,3% auf 1.4316 Mio. €. Diese elf Länder repräsentieren 79,9% der insgesamt gesammelten Daten. In diesen elf Märkten wuchsen die Tageslinsen um 7,6%, Wochen-, Zweiwochen und Monatslinsen um 0,4%. Konventionelle Kontaktlinsen wuchsen um 5,5%. Falls nur Daten aus 2017 und 2016 berücksichtigt werden, sank der Wert um 8,7%.

Mit einem Gesamtanteil von 14,8% der 15- bis 64-jährigen Bevölkerung, die Kontaktlinsen tragen, liegt Schweden an der Spitze vor Dänemark mit 13,19% und Norwegen mit 11,37%.

Silicon Hydrogele haben jetzt einen Anteil von 83,5% am Wochen-, Zweiwochen- und Monatslinsensegment (in allen 33 Ländern) und deutlich über 60%, in allen elf Kernländern sogar über 70% (außer IT).



Der Bericht ist auf der Euromcontact-Website verfügbar: http://www.euromcontact.eu