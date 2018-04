Euronet: Infoveranstaltungen zur DSGVO

Die neue Datenschutzgrundverordnung in der Praxis

Was bedeutet das neue Datenschutzrecht für Augenoptiker? Die Euronet Software AG führt für seine Partner vier Informationsveranstaltungen zur neuen EU-Datenschutzgrundverordnung und zum neuen Bundesdatenschutzgesetz durch.

Veranstaltungsorte und Termine:

Dienstag, 8. Mai 2018 in Köln (Mercure Severinshof)

Dienstag, 15. Mai 2018 in Hamburg (The Madison)

Mittwoch, 16. Mai 2018 in Berlin (Mercure Airport Hotel)

Donnerstag, 17. Mai 2018 in München (Marriot Courtyard Ost)

Neben einer allgemeinen Einführung in die neue Rechtslage, gibt das Euronet-Team viele praxisorientierte Hinweise zur Umsetzung im Betrieb und hält Musterformulare und -vereinbarungen bereit. Die Veranstaltungen richten sich vor allem an Chefs und Geschäftsführer und/oder den IT-Verantwortlichen in den Unternehmen und finden jeweils von 19:00 bis 21:00 Uhr statt.

Weitere Informationeon unter: http://www.euronet-ag.de/unternehmen/news/die-neue-datenschutzgrundverordnung