Euronet: Mehrbrillenverkauf – Mythos oder Realität?

Mehrbrillen-Studie veröffentlicht

Pro Jahr verliert der durchschnittliche mittelständische Betrieb rund 1 % seiner Kunden und damit seines Absatzes. Vor diesem Hintergrund sehen viele Branchenteilnehmer den Mehrbrillenverkauf als eine Möglichkeit, Stückzahlenverluste zu kompensieren. Aber was hat der Mehrbrillenverkauf in der Vergangenheit tatsächlich geleistet?

Das Thema Mehrbrillenverkauf ist immer noch in weiten Teilen bauchgesteuert. Zwar kennen Lieferanten und Augenoptiker ihre eigenen Mehrbrillenquoten, aber nicht die ihrer Wettbewerber – ganz zu schweigen von den diversen Faktoren, die über den Erfolg bzw. Misserfolg entscheiden. Kurzum: Es fehlen verlässliche Marktdaten. An diesem Punkt setzt die vorliegende Mehrbrillen-Studie an.

Sie betrachtet faktenbasiert…

- die Entwicklung des Mehrbrillenverkaufs in den letzten zehn Jahren

- die Faktoren, die den Mehrbrillenverkauf nachhaltig beeinflussen

- wie sich der Mehrbrillenverkauf betriebswirtschaftlich auswirkt

Manche Ergebnisse bestätigen die gängigen Meinungen zum Mehrbrillenverkauf, andere Erkenntnisse stehen im diametralen Gegensatz zu den herrschenden Ansichten und fordern damit ein Umdenken. Dazu kommen die überraschenden Ergebnisse, die vielleicht ganz neue Impulse im Markt setzen.

Die Mehrbrillen-Studie ist bei der Euronet Software AG erhältlich: http://www.euronet-ag.de/mehrbrillen oder .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) .