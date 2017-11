Euronet: Schulung für nachhaltigen Geschäftserfolg

Workshop-Tournee beendet

Am 22. November endete die Workshop-Tour durch Deutschland nach Stationen in Köln, Berlin und München in der Hansestadt Hamburg. Jeweils an zwei Tagen wurden die Euronet-Anwender in wesentlichen Funktionen ihrer Software geschult.

„Das umsatzfördernde Mehrbrillenmodul sowie die vielfältigen statistischen Möglichkeiten, die Euronet zur Unternehmenssteuerung bietet, stießen auf sehr positive Resonanz“, berichtet Workshopleiterin Nadine Leuveld, Produktmanagement Euronet. Zur perfekten Ergänzung dazu stand mit der Termin- und Formularverwaltung ein Thema auf der Agenda, das der Effizienzsteigerung dient. „Insbesondere die elektronische Unterschrift der Kunden bei SEPA-Verfahren, Auftragsbestätigung, Mehrkostenerklärung etc. sowie die damit einhergehende papierlose Archivierung stießen auf großes Interesse.“ Zudem vervollständigte die Aufwandreduzierung und Rechtssicherheit bei der Registrierkasse den praktischen Nutzen für die Teilnehmer. Mit höchstens 14 Teilnehmern sowie einem Computer pro Anwender waren auch die Rahmenbedingungen optimal.