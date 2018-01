Eyes + More: Bernd Behrens wird neuer CEO

Wechsel in der Führungsetage

Seit dem 1. Januar 2018 ist Bernd Behrens neuer CEO der Eyes and More Gruppe und leitet das Unternehmen gemeinsam mit dem CFO Thomas Hjannung. Zuletzt war Behrens als Geschäftsführer der 4CARE G

GmbH tätig, einem der europaweit führenden Anbieter für Kontaktlinsen, Pflegemittel und Brillen. Sein Vorgänger Tammo Bruns hat die Geschäftsführung zum 31. Dezember 2017 abgegeben. Bruns kam 2013 zu Eyes + More, um das Unternehmen zu restrukturieren und durch organisches Wachstum mit Fokus auf den Retail finanziell solide aufzustellen. Innerhalb der vergangenen 4 Jahre wurde die bundesweite Expansion mit 40 neuen Stores vorangetrieben und die Internationalisierung mit Stores in Österreich und Belgien erfolgreich umgesetzt.

Durch einen ganzheitlichen Rebranding Prozess positionierte Bruns das Unternehmen als einen vertikalen Fashion-Anbieter am Markt. Mittlerweile gehört Eyes + More zu den Top Ten-Brillenfilialisten in Deutschland.