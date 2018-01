Eyes + More: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2017

Unternehmen gibt Geschäftszahlen bekannt

Das vergangene Geschäftsjahr war für Eyes + More sehr erfolgreich. Mit 11,8 % Umsatzsteigerung zum Vorjahr ist 2017 das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte seit der Gründung 2005. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz auf 64 Mio. € steigern. Der Erfolg erstrecke sich gleichermaßen über Korrektions-und Sonnenbrillen.

Laut Branchenbericht des Zentralverbands der Augenoptiker (ZVA) 2016/2017 belegt das Unternehmen Platz 7 unter den führenden Brillenfilialisten in Deutschland. Treiber für die positive Entwicklung seien, laut Unternehmensaussage, vor allem die transparente Komplettpreisstrategie und die Ausrichtung auf die Brille als Modeaccessoire.

Gleichzeitig hat der Brillenfilialist Anfang 2017 seinen 100. Store in Deutschland eröffnet und die internationale Expansion vorangetrieben. Als einer der expansivsten Brillenfilialisten eröffnete Eyes + More 2017 im Schnitt alle zwei Wochen einen neuen Store. Mittlerweile betreibt das Unternehmen mehr als 150 Stores in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Belgien.