Eyes + More: großes Umsatzplus im ersten Halbjahr 2016

Erstes Halbjahr liefert gute Ergebnisse

Der Brillenfilialist Eyes + More konnte im ersten Halbjahr 2016 seinen absoluten Umsatz auf 21,56 Mio. € in Deutschland steigern. Damit wurde ein Umsatzplus von 12,6% erzielt.

„Wir sind sehr zufrieden mit unserem Umsatz und unserer Performance im ersten Halbjahr 2016. Die starke Umsatzdynamik ist nicht zuletzt auf unser Gespür für Trends und die Leidenschaft für Design zurückzuführen. Die strategische Kooperation mit dem Lifestyle-Label Sansibar hat uns anhand der enormen Nachfrage gezeigt, dass wir das richtige Händchen für das Zusammenspiel aus Mode, Qualität und erschwinglichen Preisen haben“, so CEO Tammo Bruns.

Darüber hinaus hat eyes + more Anfang 2016 einen Onlineshop implementiert, der das flächendeckende Filialnetz flankiert. Dieses Angebot stoße auf positive Resonanz: 75 % der Online-Reservierungen werden in einen der über 120 Stores geliefert und verkauft. 75 % aller Eyes + More Online-Käufer sind Neukunden.