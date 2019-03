EYWR: Neue Kontaktdaten

Neue Adresse und neue Kontaktdaten

Nach fast fünf Jahren in Münchens Graggenauer Viertel verschlägt es das Brillenlabel in die Ludwigsvorstadt. Noch hallt es in den Räumen, man wartet auf die Telekom. Das Lager ist aber schon fertiggestellt, EYWR sind lieferfähig und unter unserer Festnetznummer 089-99016450 erreichbar.

Neue Anschrift:



EYWR GmbH

Ringseisstraße 10A

80337 München



Bitte die Anschrift sofort an die Buchhaltung, Verwaltung usw. weiterleiten - diese Adresse ist ab sofort gültig!



Ihre Ansprechpartner und E-Mail Adressen:



Daniela Achatz: Buchhaltung .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)

Michaela Haas: Innendienst, Produktion, Reklamationen, Einzel- und Ansichtsbestellungen .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)

Fabian Roemer: Europavertrieb, Terminwünsche .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)

Alle Bestellungen: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen)

Eugen Jenner hat unser Unternehmen nach fünf Jahren verlassen, um sich auf neue Berufswege zu begeben.