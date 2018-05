Fachmesse: Schiffsmesse 2018

Messewochenende steht vor der Tür

Im neunten Jahr der Schiffsmesse erwartet Aussteller und Besucher ein ganz besonderer Veranstaltungsort mitten im Weltkulturerbe Speicherstadt. Die größte Brillenordermesse Norddeutschlands findet 2018 im Hotel The Westin Hamburg statt und bietet damit nicht nur das stilvolle Ambiente der Elbphilharmonie für die Präsentation kommender Brillentrends, sondern auch die atemberaubende 360° Aussicht über Hamburg direkt auf der Plaza des Gebäudes.

66 angesagte Brands aus ganz Europa sorgen am 5. und 6. Mai 2018 für eine ausgebuchte Schiffsmesse. Der Glashersteller Hoya ist wieder als Hauptsponsor dabei und organisiert die diesjährige Hoya Party im exklusiven Restaurant The Saffron . Somit dürfen sich Aussteller, Augenoptiker und Fachpresse gemeinsam auf ein entspanntes Get-together mit Drinks, Snacks und DJ am Samstagabend freuen.

Die Besucher der Schiffsmesse ‘18 kommen aber auf keinen Fall zu kurz. Passend zum Ambiente werden unter allen angemeldeten Besuchern für das Messe-Wochenende Tickets für die Plaza der Elbphilharmonie verlost.

Für Fachbesucher ist der Eintritt kostenlos.