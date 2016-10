Fielmann: Beitritt zum Augenoptikerverband NRW

Mitgliedschaft in NRW auf 100% erhöht

Die Fielmann AG erklärt Beitritt zum AOV NRW für alle Betriebsstätten in NRW. Diese wichtige berufspolitische Entscheidung wird den Berufsstand auf lange Sicht stärken und eine durchsetzungsfähige Standesvertretung sichern.

Aktuell sind 70% der Betriebsstätten der Fielmann AG Mitglieder in den nordrhein-westfälischen Innungen vertreten. Mit diesem Organisationsgrad in NRW liegt Fielmann schon deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt. Rückwirkend zum 1. August 2016 hat die AG die Mitgliedschaft auf 100% erhöht.

„Die Mitgliedschaft von Fielmann im Augenoptiker – und Optometristenverband NRW ist für uns von großer Bedeutung. Als wichtiger Partner für die Branche steht Fielmann seit Jahren für die Stärkung des Gesundheitshandwerks und für das Thema Ausbildung“ betont Thomas Heimbach, Vorsitzender des AOV NRW. „Mit der im letzten Jahr durch Satzungsänderung möglichen, direkten Mitgliedschaft beim Landesverband konnten wir dem Wunsch des Unternehmens nach Verwaltungsvereinfachung entsprechen. Eine hohe Anzahl an Mitgliedern stärkt den berufspolitischen Einfluss der Augenoptik und Optometrie in den Bundesländern sowie in Berlin und in Brüssel. Die augenoptischen Innungen und Verbände konnten in der Vergangenheit zahlreiche Entscheidungen mitgestalten und herbeiführen, die den Berufsstand gesichert und zukunftsorientiert weiterentwickelt haben.“