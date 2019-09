Fielmann: Günther Fielmann feiert 80. Geburtstag

Das Lebenswerk eines Visionärs

Günther Fielmann feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der Unternehmensgründer und Mehrheitsaktionär der Fielmann AG hat Brillenmode demokratisiert und mit dem Brillenchic zum Nulltarif 1981 die Diskriminierung per Kassenbrille abgeschafft. Immer wieder hat Fielmann wegweisende, kundenorientierte Leistungen in die Branche eingeführt, die es vordem nicht gegeben hatte.

Heute ist die Fielmann AG Marktführer im deutschsprachigen Raum, betreibt über 740 Niederlassungen in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 19.000 Mitarbeiter.

Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit engagiert Günther Fielmann sich im Umwelt- und Naturschutz, unterstützt den Jugendsport und ist in der Kultur- und Denkmalpflege aktiv.

Das Leben Günther Fielmanns

Der Visionär

Nach der Ausbildung zum staatlich geprüften Augenoptiker und Augenoptikermeister wechselte Günther Fielmann in die Industrie, sammelte Erfahrungen beim französischen Glashersteller Essilor und dem damals zweitgrößten Optikkonzern der Welt, Bausch & Lomb.

1972 eröffnete Günther Fielmann sein erstes Brillenfachgeschäft in Cuxhaven, das einer modernen, eleganten Modeboutique gleichkam: Anders als damals üblich präsentierte Fielmann seine große Auswahl an Brillen und Fassungen in Metall und Kunststoff. Erstmals konnten Kunden ihre Brille selbst wählen. Den Großhändler sparte Fielmann aus, kaufte schon bald direkt beim Hersteller. Kostenvorteile gab er weiter an seine Kunden. Die branchenüblichen, hohen Aufschläge der traditionellen Optiker lehnte er ab. Das sprach sich schnell herum. Die Kundenzahl stieg, Fielmann expandierte.

1981 schloss er mit der AOK Esens einen Sondervertrag, der die Branche grundlegend revolutionierte. Statt wie bisher auf acht Kassenmodelle erhielten Kassenpatienten jetzt Anspruch auf 90 hochwertige Brillen in 640 Farb- und Materialvarianten ohne Preisaufschlag.

Der Augenoptiker

Sein Motto „Nimm weniger, dann bekommst du mehr“ ist fest im Geschäftsmodell von Fielmann verankert. „Der Kunde bist Du“ ist bis heute Leitsatz des Unternehmens.

Gleichzeitig nutzte Günther Fielmann die sich ihm bietenden Chancen. Als die Mauer fiel fokussierte er sich auf die neuen Bundesländer. 1990 schloss er einen Sondervertrag mit der Sozialversicherung der DDR. Schon vor der Wiedervereinigung hatten so auch die Menschen in Ostdeutschland Anspruch auf Fielmann-Brillen zum Nulltarif.

Kurz darauf kaufte und modernisierte Günther Fielmann die ehemaligen „Rathenower Optische Werke ROW“ in Brandenburg, sicherte die Zukunft des Standortes. Heute wirken knapp 1.000 Mitarbeiter mit an „High-Tech Made in Germany“. Im Produktions- und Logistikcenter Rathenow werden pro Jahr knapp 5 Millionen Gläser aller Veredelungsstufen gefertigt, etwa 15 Millionen Artikel an die Niederlassungen ausgeliefert.

1994 erschloss Fielmann mit dem Börsengang den Kapitalmarkt, konnte das Wachstum noch weiter beschleunigen. Als erster Neuemittent brachte Fielmann die Volksaktie im Nennwert von 5,00 DM auf den Markt. Die Fielmann-Aktie wurde die erfolgreichste Neuemission des Jahres. Bis Ende 2018 legte ihr Wert um mehr als 1000 Prozent zu.

Günther Fielmanns Vision ist Realität geworden: In Deutschland gibt Fielmann jede zweite Brille ab, 24 Millionen europaweit.

Der Lehrmeister

Als staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister legt Günther Fielmann Wert auf eine exzellente Ausbildung. 2002 erwarb er das unter Denkmalschutz stehende Schloss Plön vom Land Schleswig-Holstein und eröffnete dort - nach aufwendiger Restaurierung des Renaissance-Baus - die Fielmann Akademie Schloss Plön. In der größten augenoptischen Bildungsstätte weltweit bildet Fielmann jedes Jahr mehr als 7.000 Augenoptiker aus und weiter. Den hohen Standard belegen bundesweite Auszeichnungen. Im Schnitt der letzten zehn Jahre stellte Fielmann beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks 80 Prozent der Landessieger und 97 Prozent der Bundessieger. Die Akademie steht im Rahmen der Meisterbildung und der Kolloquien auch externen Augenoptikern offen.

Der Vater

Günther Fielmann hat zwei Kinder aus der Ehe mit Dr. Heike Fielmann: Sophie Luise und Marc Fielmann. Während Sophie Fielmann Neuropsychologie am University College in London studiert, ist Marc Fielmann bereits seit 2012 im Unternehmen tätig.

Die Nachfolge im Familienunternehmen Fielmann plante Günther Fielmann von langer Hand. Marc Fielmann stieg 2016 in den Vorstand auf und leitet seit 2018 das Unternehmen gemeinsam mit seinem Vater. Anfang 2019 hat Günther Fielmann sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und auch die Verantwortung für die Unternehmensstrategie an seinen Sohn übertragen und so die Weichen für die Zukunft gestellt.

Seinen 80. Geburtstag feiert Günther Fielmann im Kreis seiner Familie und enger Freunde in Lütjensee.