Fielmann: Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. Juni 2020

Im Juni über Vorjahr, für 2020 insgesamt deutliche Verluste

Am 9. Juli 2020, dem Tag der ersten rein virtuell abgehaltenen Fielmann-Jahreshauptversammlung, wurden die vorläufigen Geschäftszahlen der Fielmann AG zum 30. Juni 2020 veröffentlicht. Demnach wurde durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Halbjahr 2020 erheblich beeinträchtigt. Im zweiten Quartal ging der Umsatz im April deutlich zurück, erholte sich im Mai jedoch wieder und lag im Juni bereits über dem Vorjahreswert.

Vorläufige Zahlen für das 1. Halbjahr 2020: 30% weniger Gewinn

Nachdem Fielmann Mitte März den Regelbetrieb seiner Niederlassungen auf einen Notdienst für systemrelevante Berufsgruppen umgestellt hatte, ging der Umsatz im Einzelmonat April dieses Jahres um 70% zum Vorjahr zurück. Mit der Wiedereröffnung der Niederlassungen erholte sich das Geschäft im Mai bereits wieder deutlich, sodass Fielmann eine Umsatzsteigerung von +157% zum Vormonat (-26% zum Vorjahr) erzielte. Im Juni stieg der Umsatz voraussichtlich um +29% zum Vormonat und lag damit bereits +3% über dem Einzelmonat im Vorjahr.

Der Absatz des ersten Halbjahres 2020 sank auf 3,1 Millionen Brillen (Vorjahr: 4,1 Millionen Brillen), der Außenumsatz, einschließlich Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen, auf 710 Millionen € (Vorjahr: 884,4 Millionen €). Der Konzernumsatz verminderte sich auf 611 Millionen € (Vorjahr: 758,2 Millionen €). Der Gewinn vor Steuern wird mit mehr als 35 Millionen € erwartet (Vorjahr: 127,6 Millionen €).

Vision 2025 geht weiter

Die Ergebnisentwicklung sei auch Resultat konsequenter Kostenreduzierungen. Zur Liquiditätssicherung wurden alle nicht zwingend notwendigen Kosten gestrichen. Darüber hinaus müssen Anleger dieses Jahr auf eine Dividende verzichten. Zudem hat der Aufsichtsrat das Angebot des Vorstands angenommen, für die Dauer der Krise die fixen Bezüge der Unternehmensleitung um 20% zu reduzieren. Der Aufsichtsrat verzichtet seinerseits ebenfalls auf 20% seiner Bezüge.

Trotz Corona-Krise will Fielmann seine "Vision 2025" weiter entschlossen umsetzen und in die Digitalisierung und Expansion investieren. Im Rahmen der Eröffnung des neuen Flagshipstores in Hamburg stellte Fielmann im Juni erstmals seine Omnichannel-Plattform vor. Parallel forciert das Unternehmen die Digitalisierung seines Geschäftsmodells. Für das Gesamtjahr plant Fielmann insgesamt 80 Neueröffnungen, Umbauten und Umzüge, expandiert insbesondere in den Wachstumsmärkten Italien und Polen. Laufende Gespräche stimmen das Unternehmen zuversichtlich, in den nächsten 12 Monaten über eine Akquisition in einen weiteren Markt eintreten zu können.)

Ausblick: Corona-Verluste werden 2020 nicht mehr aufgeholt

Von der sichtbaren Erholung im Verlauf des zweiten Quartals ausgehend, wird für das Gesamtjahr ein Außenumsatz von mehr als 1,5 Milliarden € (Vorjahr: 1,76 Milliarden €), ein Konzernumsatz von mehr als 1,3 Milliarden € (Vorjahr: 1,52 Milliarden €) und ein Gewinn vor Steuern von mehr als 100 Millionen € (Vorjahr: 253,8 Millionen €) erwartet. Diese Prognose gilt unter der Maßgabe, dass es zu keinen weiteren Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie im Jahresverlauf kommt, die das Geschäft erneut beeinträchtigen.