Fielmann: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2016

Absatz, Umsatz und Gewinn gesteigert

Fielmann erhöhte seinen Absatz um 2,3 % auf 8,0 Mio. Brillen. Der Außenumsatz inklusive Mehrwertsteuer wuchs um 2,7 % auf 1,55 Mrd. €, der Konzernumsatz um 2,9 % auf 1,34 Mrd. €. Das Vorsteuerergebnis liegt voraussichtlich bei 241 Mio. €, der Jahresüberschuss bei 171 Mio. €. Zum Ende des Berichtsjahres betrieb Fielmann 704 Niederlassungen.

Das Unternehmen setzt seine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik fort. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen der Hauptversammlung am 1. Juni 2017, für das Geschäftsjahr 2016 aufgrund der anhaltend positiven Unternehmensentwicklung sowie vorhandener Liquidität eine Dividende in Höhe von 1,80 € je Aktie auszuschütten. Die Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs beläuft sich auf 2,9 %. Die Ausschüttung beträgt 151,2 Mio. €.

Der Brillenfilialist hat im Berichtsjahr 586 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und ist damit größter Arbeitgeber und Ausbilder in der augenoptischen Branche in Deutschland. Zum Jahresende beschäftigte Fielmann 17.873 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 3.190 Auszubildende.

Fielmann ist zuversichtlich, auch im laufenden Geschäftsjahr seine Marktanteile auszuweiten. Die Expansion soll im In- und Ausland vorangetrieben werden. Die Entwicklung in Italien betrachtet das Unternehmen als erfreulich. Zum Ende des ersten Quartals 2017 werden die neuen Niederlassungen in Vicenza und Verona eröffnet haben.