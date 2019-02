Fielmann: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2018

Absatz, Umsatz und Gewinn gesteigert

Fielmann erhöhte seinen Absatz auf 8,15 Mio. Brillen. Der Außenumsatz inklusive Mehrwertsteuer wuchs auf 1,65 Mrd. €, der Konzernumsatz auf 1,43 Mrd. €. Das Vorsteuerergebnis stieg voraussichtlich auf 250 Mio. €, der Jahresüberschuss auf 174 Mio. €.

Fielmann setzt seine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik fort. Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen der Hauptversammlung am 11. Juli 2019, für das Geschäftsjahr 2018 aufgrund der anhaltend positiven Unternehmensentwicklung sowie vorhandener Liquidität eine Dividende in Höhe von 1,90 € je Aktie auszuschütten. Die Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs beläuft sich auf 3,5 %. Die Ausschüttung beträgt 159,6 Mio. €.

Fielmann hat im Berichtsjahr mehr als 800 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und ist größter Arbeitgeber und Ausbilder der augenoptischen Branche in Deutschland. Zum Jahresende beschäftigte Fielmann 19.379 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 3.853 Auszubildende.

Zum Ende des Berichtsjahres betrieb Fielmann 736 Niederlassungen. Fielmann treibt die Expansion voran, wird im laufenden Geschäftsjahr neue Standorte im deutschsprachigen Raum, in Italien und in Polen eröffnen. Und Fielmann investiert in die Digitalisierung, arbeitet am Online-Brillenkauf in Fielmann-Qualität.