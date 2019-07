Fielmann: Vorläufige Zahlen zum Geschäftsverlauf 2019

Absatz, Umsatz und Gewinn gesteigert

Fielmann gab nach vorläufigen Schätzungen im ersten Halbjahr dieses Jahres 4,06 Mio. Brillen ab, erhöhte seinen Außenumsatz um 7,2 % auf 882 Mio. € und seinen Konzernumsatz um 6,3 % auf 756 Mio. €. Der Gewinn vor Steuern liegt voraussichtlich mit 125 Mio. € um 7,6 % über Vorjahr.

In den Monaten April bis Juni steigerte Fielmann den Außenumsatz um etwa 5,5 % auf 444 Mio. €. Der Konzernumsatz wuchs im gleichen Zeitraum um etwa 6,0 % auf 384 Mio. €, der Gewinn vor Steuern um 5,5 % auf 58 Mio. €.

Auf der gestrigen Hauptversammlung stellte Marc Fielmann die Vision 2025 vor, mit der Fielmann die augenoptische Branche in Europa zum Vorteil für die Kunden gestalten will: Bis 2025 plant Fielmann Marktführer in Kontinentaleuropa zu sein und jede 4. Brille abzugeben. Außerdem solle ein Außenumsatz von 2,3 Mrd. € erwirtschaftet werden.

In diesem und im kommenden Jahr wird Fielmann insgesamt mehr als 200 Mio. € in den Ausbau des Niederlassungsnetzes, die Expansion und die Digitalisierung investieren. Der Vorstand hält an der veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2019 fest.