Fielmann: Zwischenbericht zum 30. Juni 2017

Absatz, Umsatz und Gewinn gesteigert

Fielmann erhöhte in den ersten sechs Monaten seinen Absatz um 2,2 % auf 4,01 Mio. Brillen. Der Außenumsatz wuchs um 5,3 % auf 813,0 Mio. €, der Konzernumsatz um 5,3 % auf 695,4 Mio. €. Der Gewinn vor Steuern stieg um 6,0 % auf 123,6 Mio. €, der Halbjahresüberschuss um 6,0 % auf 87,7 Mio. €.

Im zweiten Quartal weitete Fielmann seinen Absatz auf 2,06 Mio. Brillen aus. Der Außenumsatz erhöhte sich auf 410,1 Mio. €, der Konzernumsatz auf 353,5 Mio. €. Der Gewinn vor Steuern lag in den Monaten April bis Juni bei 63,0 Mio. €, der Gewinn nach Steuern bei 44,7 Mio. €.

Fielmann beschäftigte zum Ende des zweiten Quartals 17.862 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 2.924 Auszubildende. In diesem Jahr beginnen wieder mehr als 1.000 junge Menschen ihre Ausbildung bei Fielmann.

In Italien eröffnete das Unternehmen im ersten Halbjahr neue Geschäfte in Vicenza, Verona, Trento, Varese und Piacenza. Zum 30. Juni wurden insgesamt 711 Niederlassungen betrieben. Fielmann will weiter expandieren, zusätzliche Niederlassungen sollen eröffnen, bestehende vergrößert werden und in bessere Lagen umziehen.