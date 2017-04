Fielmann: Zwischenmitteilung zum 31. März 2017

Absatz, Umsatz und Gewinn gesteigert

Der Aufsichtsrat der Fielmann AG hat in seiner Sitzung am 6. April 2017 den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2016 festgestellt. Fielmann steigerte im Berichtsjahr Absatz, Umsatz und Gewinn. Der Marktführer gab 8,0 Mio. Brillen ab,erzielte einen Außenumsatz von 1,55 Mrd. € und einen Konzernumsatz von 1,34 Mrd.€. Der Gewinn vor Steuern stieg auf 241,5 Mio. €, der Jahresüberschuss auf 171,2 Mio. €.

Aufsichtsrat und Vorstand der Fielmann AG empfehlen der Hauptversammlung am 1. Juni 2017 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,80 € je Aktie, die zwölfte Dividendenerhöhung in Folge. Die Dividendenrendite beläuft sich auf 2,9 % bezogen auf den Jahresschlusskurs. Die Gesamtausschüttung beträgt 151,2 Mio. €.

Die Unternehmenserwartungen an das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017 haben sich erfüllt. Fielmann gab in den ersten drei Monaten 1,95 Mio. Brillen ab. Der Außenumsatz erhöhte sich auf 402,9 Mio. €, der Konzernumsatz auf 341,9 Mio. € . Der Gewinn vor Steuern stieg auf 60,6 Mio. €, der Quartalsüberschuss auf 43,0 Mio. €. Das 1. Quartal 2017 hat im Vergleich zum Vorjahr zwei Verkaufstage mehr, 2017 sind es insgesamt vier weniger.

Der Brillenfilialist will außerdem weiter expandieren. Wird also zusätzliche Geschäfte eröffnen, bestehende vergrößern und in bessere Lagen umziehen. In Italien wurde in den ersten Monaten dieses Jahres Niederlassungen in Vicenza, Verona und Trento eröffnet, weitere sollen folgen.