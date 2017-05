Flair Modellbrillen: Manufaktur des Jahres 2017

Fassungshersteller erhält besondere Auszeichnung

Am 11. Mai 2017 wurde die westfälische Brillenmanufaktur Flair Modellbrillen zur „Manufaktur des Jahres 2017“ gekürt. Der jährlich neu vergebene Titel ging in der Vergangenheit bereits an Manufakturen aus den Bereichen Leuchten, Glas und Porzellan und wird durch eine Fachjury vergeben - Initiator ist dabei der Verband der deutschen Manufakturen.

Nach einem festlichen Empfang auf der Schlossterrasse des Schloss Fürstenberg wurden zunächst einige Sonderpreise gekürt. Im Anschluss daran wurden die Auszeichnungen „Manufaktur Produkt des Jahres 2017“ sowie „Manufaktur des Jahres 2017“ verliehen.

Wigmar Bressel übergab die Urkunde, als Vorsitzender des deutschen Manufakturen Bundes persönlich dem kleinen Flair Komitee und erzählte dabei gemeinsam mit Hartmut Gehring (stellv. Vorsitzender des Verbandes) was ihn an dieser Manufaktur begeistert. Denn er war bereits selbst Gast in der Oelder Brillenschmiede und wurde von Produktionsleiter Ralf Bode und Produktmanagerin Magida Sahli durch die einzelnen Schritte der Fertigung geführt.

„Schon im Jahr 2016 war Flair vom Verband der deutschen Manufakturen mit zwei tollen Auszeichnungen für zwei besondere Brillen belohnt worden. In diesem Jahr aber gleich den Hauptpreis abzuräumen, war eine großartige Überraschung! Die Wertschätzung unserer Arbeit in Form dieser tollen Urkunde macht mich stolz auf das was wir machen. Es bestärkt, was bei Flair seit mittlerweile 70 Jahren gelebt wird. Flair steht für höchste Qualität. Und das erreichen wir durch das Vertrauen in die Handwerkskunst am Standort Deutschland“, berichtet Flair Geschäftsführer Gunter Fink.