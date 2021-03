Flair: Neuer Markenauftritt

Neues Logo, neuer Look, neue Website

Seit Beginn dieses Jahres präsentiert sich Flair in einem neuen Look. Neue bewegende Kampagnenimages, Logo-Upgrades sowie neue Farben und Schriftarten ergeben ein modernes, zeitgemäßes Gesamtbild. Der neue Markenauftritt verbindet im 75. Jubiläumsjahr von Flair die große Heritage und Kernwerte der Marke sowie die modernen Produkt- und Markenwelten des Traditionsunternehmens.

Bei Flair liegt die Schönheit im Detail. Genau diese Details sollen im neuen Markenauftritt in Szene gesetzt werden. Anhand von aufwendigen Still- und People-Fotografien in Verbindung mit außergewöhnlichen 3D-Elementen werden die hochwertigen Mate­rialien, die besonderen Formen und lebendigen Farben sowie die einzigarti­ge Verarbeitung der Produkte optimal exponiert. „Schönheit bis ins Detail“ (international: „Beauty in every detail“) soll dies perfekt auf den Punkt bringen. Zudem schaffen harmonische, frische Farben und variabel einsetzbare Schriften einen modernen Marken-Look, der ins Auge fallen soll.

Auch die „digitalen Footprints“ von Flair erstrahlen bereits im neuen Glanz. Unter www.flair.de gibt es eine komplett neue Website. Auch auf Facebook und Instagram wurde der neue Markenauftritt vorgestellt und von den Fans mit positivem Feedback belohnt. Um das Original auch am POS erleben zu können, warten hochwertige neue Werbematerialien in den verschiedensten Formaten auf ihren Einsatz. Flair Partner-Optiker können sich hierzu bei ihrem Flair Repräsentanten informieren.