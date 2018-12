Fleye Kopenhagen: Ausgezeichnet!

German Design Award für excellentes Produktdesign in der Kategorie Lifestyle and Fashion erhalten

Der German Design Award ist der internationale Premiumpreis des Rat für Formgebung. Er zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit. Jährlich werden hochkarätige Einreichungen aus dem Produkt- und Kommunikationsdesign prämiert, die in der internationalen Designlandschaft als wegweisend gelten.



Die Sonnenbrille FOX von Fleye Kopenhagen wurde unter 5,400 Einreichungen mit dem Prädikat ‚Special Mention‘ in der Kategorie Lifestyle und Fashion 2019 ausgezeichnet. Mit diesem Prädikat werden Arbeiten gewürdigt, deren Design besonders gelungene Teilaspekte oder Lösungen aufweist. In ihrer Begründung würdigt die Jury sowohl das lebendige Design als auch die Möglichkeit der individuellen Anpassung für einen perfekten Sitz. Fox verdankt ihren verspielten Look einer innovativen Material-Kombination aus ultradünnem Acetat und flexiblem Beta-Titan. Ungewöhnlich leicht und extrem stabil bleibt das aufwändige Design durch die Verwendung von einem Cellulose-Acetat mit besonders hoher Materialdichte. Für eine perfekte Passform sind die Acetat-Bügelenden und Nasenpads individuell verstellbar.



„Die Auszeichnung freut uns sehr und macht uns natürlich stolz, besonders weil wir so hart an unseren Kollektionen arbeiten. Der German Design Award bestätigt uns in unserem Bemühen immer besser zu werden und fühlt sich an, wie wie gewaltiges Schulterklopfen, das uns geradewegs ermutigt, das nächste Level zu erreichen.“ - Annette Estø, Gründerin und Head of Design von Fleye Kopenhagen.



Die Preisverleihung findet am 8. Februar in Frankfurt im Rahmen der ‚Ambiente 2019’ statt.