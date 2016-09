FOCUS: Auf nach Paris!

Besuch der Fachmesse Silmo

Gestern reisten die FOCUS-Redakteure für einen Besuch der Silmo nach Paris. Traditionell gibt es dabei in allen Bereichen viel Neues zu entdecken. Freuen sie sich also auf eine spannende Nachberichterstattung über die Silmo-Highlights in unserer Oktoberausgabe.