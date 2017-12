Löhne wie seit 1980



Man kann die Situation ohne zu übertreiben so zusammen­fassen: Wer im Handwerk arbeiten will, ist selbst schuld. Denn so gut wie in keiner anderen Branche werden geringere Gehälter bezahlt bei Arbeitszeiten, die noch aus der Kaiserzeit stammen und einer freizeitorientierten Gesellschaft... » weiter

FOCUS 2017_12

Abo

Der Focus im Netz