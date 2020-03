FOCUS: Für Sie weiter im Einsatz

In eigener Sache: Unser Betrieb läuft ohne Einschränkungen weiter

Damit Sie weiterhin mit den neusten Informationen aus der Branche versorgt sind, ist die FOCUS-Redaktion wie gewohnt für Sie da. Auch unter den gegebenen Umständen gibt es für uns keine Einschränkungen bei unserer Arbeit. So werden wir unsere Leser auf unseren Online-Kanälen wie den Euro-Focus NetNews, Facebook, Twitter und Instagram wie gewohnt topaktuell auf dem Laufenden halten. Unser regulärer monatlicher Newsletter informiert Sie zudem konzentriert zu wichtigen Themen in der Branche.

„Auch wir haben die nötigen betrieblichen Vorsichtsmaßnahmen eingeleitet, um die Eindämmung des Virus zu unterstützen. Der verantwortungsvolle Umgang mit der Situation ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, berichtet FOCUS-Chefredakteurin Silke Sage. „Bei uns gibt es aber keinerlei Einschränkungen, was das Tagesgeschäft angeht. Ganz sicher kommt uns in dieser Situation zugute, dass wir unsere Redaktionsarbeit unabhängig von räumlicher Nähe zueinander erledigen können und lange Erfahrung mit Home Office haben. Wir sind einfach ein gut geölter Betrieb und möchten aktuell mehr denn je für unsere Leser da sein!“

Die März-Ausgabe des FOCUS ist gerade erst erschienen und wir arbeiten aktuell mit Freude an den kommenden Heften. Und selbstverständlich werden wir alles was in unserer Macht steht unternehmen, damit unsere Leser auch das nächste Magazin für den erfolgreichen Augenoptiker im gewohnten Rhythmus in Händen halten können. Wer den FOCUS lieber in der Hosentasche hat, kann alle Inhalte auch in unserer FOCUS-App lesen – sogar mit einem Plus an Inhalten.