FOCUS: Opti 2017

Tolle Messetage!

Nach langem Warten ist es wieder so weit, die Opti steht vor der Tür. Die Fachmesse für Augenoptik findet in diesem Jahr vom 28. bis 30. Januar in den Münchener Messehallen statt. Den FOCUS-Stand finden Sie in Halle C2 Stand 235. Wir freuen uns schon darauf, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen und Ihnen die nagelneue FOCUS-App vorzustellen.

Wir wünschen allen Messebesuchern ein paar aufregende Messetage und freuen uns auf viele neue Produkte, nette Gespräche und ein Wiedersehen bekannter Gesichter.