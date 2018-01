FOCUS: Opti 2018

2018 mit zwei Ständen vertreten

Nun ist es fast so weit, die Opti 2018 öffnet ihre Türen und in diesem Jahr ist alles ganz anders. Mehr Platz, mehr Aussteller, mehr internationale Besucher und dementsprechend mehr internationales Flair. Den FOCUS finden Sie in Halle C3 Stand 229 und erfahren alles über das Heft, die FOCUS App und das international erscheinende Kontaktlinsenmagazin GlobalCONTACT.

Außerdem sind die Schwesternhefte MAFO, FOCUS China und Contactlens World an einem eigenen Stand in Halle B4 Stand 204 vertreten.

Wir freuen uns schon darauf, Sie an allen Messetagen an unseren Ständen begrüßen zu dürfen und einmal persönlich ins Gespräch zu kommen.