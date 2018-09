FOCUS stabil mit meisten Abonnements

Erstmals führend

Die Fachzeitschriften der Branche lassen seit Jahrzehnten ihre Auflagen vierteljährlich neutral von der IVW prüfen (Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V). Hier gibt es u.a. verschiedene Kenngrößen, die für Anzeigenkunden interessant sind: Die Druckauflage, die verbreitete Auflage und die Zahl der Abonnenten.

Die Druckauflage und die verbreitete Auflage haben eine geringe Aussagekraft über die Akzeptanz einer Zeitschrift, denn deren Höhe bestimmt allein der Verleger. Die entscheidende Aussage der Auflagenkontrolle über den redaktionellen Inhalt, ist die Anzahl der im Abonnement bezahlten Fachzeitschriften.



Der FOCUS hat im ersten und zweiten Quartal 2018 heute die höchste Auflage der Abonnements im Vergleich zu allen anderen Wettbewerbern. Und das, obwohl wir frei und unabhängig sind. Das hat uns ein bisschen stolz gemacht und wir möchten damit nicht hinterm Berg halten!



Seit 37 Jahren bieten wir unseren Lesern einen echten Mehrwehrt durch eine Berichterstattung zu spannenden, hilfreichen und bewegenden Themen der Augenoptik. Durch unsere FOCUS App, die in der Branche ihresgleichen sucht, bieten wir den perfekten digitalen Lesegenuss, abgestimmt an die Anforderungen unserer Zeit.

Daher freuen wir uns, das unsere Mühe und das Herzblut, das wir in unsere Arbeit stecken, belohnt wurde.



FOCUS erreicht mit seinem monatlichen Newsletter über 10.000 Augenoptiker und Personen der Branche.

FOCUS NetNews bietet täglich Nachrichten, hier schauen Sie morgens als erstes rein, wenn Sie Neuigkeiten rund um die Welt der Augenoptik erfahren möchten.

Die FOCUS App bietet einen echten Mehrwert, für Leser und Anzeigenkunden.

Die FOCUS-Mitarbeiter kennen sich aus: Alle Redakteurinnen und Redakteure sind selbst Augenoptiker und wissen wie die Branche tickt.